Caso Szarata: admiten pruebas para juicio contra dos jóvenes

En el caso Szarata, continuó el juicio en contra de Carlos García Rubio. Mientras, un juzgado admitió pruebas que se presentarán en el juicio de dos más implicados en los hechos.
Por la muerte de Hansel Szarata, asesor del Congreso de la República, hay tres implicados en proceso penal, pero de manera separada.
Carlos García Rubio está acusado del homicidio de Szarata y en el caso de Roberto Padilla Recinos, de transporte ilegal de arma de fuego y homicidio en grado de tentativa. Por aparte, Andrés Eduardo Cano Sánchez, fue sindicado de emitir disparos injustificados (antes de la muerte de Szarata) e incurrir en homicidio en grado de tentativa.
En el caso de García Rubio, este 8 de enero continúo el juicio en su contra, con la declaración de más peritos propuestos por el Ministerio Público, quienes ratificaron los informes que emitieron en su momento.
El juicio continuará el 22 de enero con la presentación de más pruebas.
En el caso de los dos jóvenes Padrilla Recinos y Cano Sánchez, este 8 de enero, se desarrolló la audiencia de ofrecimiento de prueba.
El juzgado séptimo admitió 60 medios de prueba, que podrán ser usados durante el juicio. Además, confirmó que el 3 de marzo iniciará el debate oral y público en el Tribunal Cuarto.
El hecho armado contra la víctima, quien trabajaba en el Organismo Legislativo, se registró en la zona 16 durante la madrugada del 5 de abril pasado.