Caso YosStop: Hermano pide que prendan una vela para que se haga justicia

El caso de "YosStop" sigue generando polémica, pues muchos creen en su inocencia y piden justicia.

Yoseline Hoffman conocida como "YosStop" es una famosa youtuber, influencer y empresaria mexicana, que fue arrestada la noche del pasado 29 de junio. Está acusada de pornografía infantil y agresión sexual.

La aprehensión y el caso de YosStop se ha vuelto muy controversial, pues recientemente fans han recolectado firmas para solicitar su liberación.

Mientras que su familia no se ha quedado atrás, su madre y hermanos han pedido que se haga justicia para la mexicana.

Uno de sus hermano, Jack Hoffman, que no es parte del mundo del espectáculo, salió en su defensa.

Jack, además hizo una solicitud pública mediante sus redes sociales, misma que se trataba de encender una vela para que se haga justicia para su hermana, esta iba dirigida especialmente a los fanáticos de YosStop.

El mayor de los hermanos Hoffman también señaló que su hermana es una mujer que lucha por todo lo que quiere y que es una buena persona.

Así reaccionó Rayito

Tras detención el youtuber y hermano de la influencer mejor conocido como "Rayito" utilizó su cuenta de Instagram para expresar su sentir, y es que a través de una historia escribió un mensaje de agradecimiento a sus fans, quienes aparentemente se han solidarizado con él y su familia.

"Gracias por todos sus mensajes, mi familia y yo lo apreciamos mucho. En este momento no tengo palabras para explicarles cómo me siento... Siempre enfrentaré cualquier situación con la mejor de las vibras. Tal cuál y cómo me conocen... Los quiero mucho", escribió.

Madre de YosStop pide justicia

En un video de youtube la madre dio su mensaje pidiendo justicia para que liberen a su hija.

"Se llevaron injustamente a mi hija; llegaron a su domicilio más de 45 elementos de la policía y se la llevan directamente a un penal como si ella fuera una delincuente, como si ella fuera una criminal".

Marina Badui pidió que "pongan atención en este caso en especial porque lo que está pasando no es normal, es una injusticia, yo pido la libertad para mi hija”, dijo la madre.