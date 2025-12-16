Versión Impresa
Catorce heridos al volcar el vehículo en el que se conducían

  • Con información de Bernardo Montúfar/Colaborador
16 de diciembre de 2025, 09:24
Se presume que fallas mecánicas pueden haber sido las causas del hecho. (Foto: Bernardo Montúfar)

Catorce personas que se trasladaban por la carretera en un vehículo picop resultaron heridas luego que el vehículo perdiera el control. 

Catorce personas fueron trasladadas a un centro asistencial debido a un fuerte accidente en una carretera de Quiché. Al hecho se presentaron Bomberos Voluntarios de Sacapulas y Santa Cruz del Quiché para brindar atención pre hospitalaria y trasladarla a un centro asistencial.

Según testigos, el picop sufrió desperfectos mecánicos, lo que hizo al conductor peder el control y volcar. 

Uno de los pacientes ingresó al cuarto de shock debido a sus heridas. (Foto: Bernardo Montúfar)
El accidente sucedió sobre la carretera en la ruta que comunica de Cunen hacia Sacapulas. 

Al parecer, los heridos viajaban en la parte trasera del pickup. (Foto: Bernardo Montúfar/Colaborador)
