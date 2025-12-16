Catorce heridos al volcar el vehículo en el que se conducían

Catorce personas que se trasladaban por la carretera en un vehículo picop resultaron heridas luego que el vehículo perdiera el control.
Catorce personas fueron trasladadas a un centro asistencial debido a un fuerte accidente en una carretera de Quiché. Al hecho se presentaron Bomberos Voluntarios de Sacapulas y Santa Cruz del Quiché para brindar atención pre hospitalaria y trasladarla a un centro asistencial.
Según testigos, el picop sufrió desperfectos mecánicos, lo que hizo al conductor peder el control y volcar.
El accidente sucedió sobre la carretera en la ruta que comunica de Cunen hacia Sacapulas.