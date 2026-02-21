CC admite un nuevo amparo en contra de la postuladora del TSE y el Congreso

-

Cuatro aspirantes que no fueron incluidos en la nómina final piden que se repita el proceso de integración del listado.

La Corte de Constitucionalidad (CC) admitió para su trámite un amparo que busca frenar la elección de magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el Congreso de la República y que se repita la integración de la nómina de aspirantes.

La máxima corte también fijó 48 horas a las autoridades impugnadas para que presenten un informe circunstanciado sobre la situación, la acción fue presentada contra la Comisión de Postulación para Magistrados titulares y suplentes del TSE y el Organismo Legislativo.

Los amparista son los postulantes Ana Elly López Oliva, Rita María Elizondo Hernández, Mariana Rohrmoser Moreno y Carlos Artemio Pérez Cheguen, quienes no fueron incluidos en la nómina que fue entregada al Legislativo.

El argumento de la acción constitucional es por "la amenaza cierta e inminente de que el Congreso de la República proceda a elegir magistrados para el periodo 2026-2032" con la nómina de 20 candidatos que le fue entregada.

Según los amparistas la nómina "fue integrada en violación a los dispuesto en el artículo 113 de la Constitución Política de la República y la jurisprudencia vinculante de la CC en materia de integración objetiva de nóminas".

Agregan que "constituye acto reclamado la omisión de abstención de continuar con la fase de elección legislativa pese a los vicios existentes en la integración de dicha nómina".

La nómina de 20 candidatos para elegir magistrados titulares y suplentes del TSE para el período 2026-2031 fue remitida al Congreso de la República el pasado 17 de febrero y con ello quedó formalmente disuelta la Comisión de Postulación.

En su argumentación los interponentes expresan que hubo violación del artículo 113 constitucional y artículo 12 de la Ley de Comisiones de Postulación que establece principios de capacidad, honradez, idoneidad y reconocida honorabilidad.

La Comisión de Postulación del TSE ya entregó la nómina de 20 candidatos al Congreso de la República. (Foto: Archivo / Soy502)

Con el amparo se pide que se ordene al Congreso "abstenerse de elegir magistrados titulares y suplentes del TSE" y que se "ordene a la Comisión de Postulación repetir la votación final para integrar la nómina definitiva de 20 candidatos".

Con esto se busca "dejar sin efecto la integración anterior" y que se procesa a votar "conforme a los parámetros constitucionales aplicables".