CC conocerá amparos por proceso de elección de Fiscal General

La CC conocerá 54 expedientes, entre estos, dos son en contra de la Comisión de Postulación para elección de Fiscal General.
Te interesa: Postuladora publica en el diario oficial nómina de seis aspirantes a Fiscal General
Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) fueron convocados a una sesión extraordinaria para conocer cerca de 54 expedientes, entre estos, dos acciones en contra de la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General.
El primero de ellos, fue presentado por Raul Falla, de la Fundación contra el Terrorismo, por considerar que hubo anomalías en la forma en que se calificó los expedientes de los aspirantes.
El segundo fue presentado por Estaban Emanuel Celada Flores, quien presentó su papelería a la postuladora, pero no pasó los filtros.
Se espera que al finalizar el pleno, los magistrados informen sobre la resolución de los mismos.
La Comisión de Postulación ya envió la nómina de seis aspirantes a la Presidencia de la República y realizó la publicación oficial, esperando el período de impugnaciones.