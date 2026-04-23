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CC conocerá amparos por proceso de elección de Fiscal General

  • Por Dulce Rivera
23 de abril de 2026, 09:55
La CC sesionará y conocerá varios amparos, algunos relacionados con el proceso de elección a Fiscal General. (Foto: Soy502/Archivo)

La CC sesionará y conocerá varios amparos, algunos relacionados con el proceso de elección a Fiscal General. (Foto: Soy502/Archivo)

La CC conocerá 54 expedientes, entre estos, dos son en contra de la Comisión de Postulación para elección de Fiscal General. 

Te interesa: Postuladora publica en el diario oficial nómina de seis aspirantes a Fiscal General

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) fueron convocados a una sesión extraordinaria para conocer cerca de 54 expedientes, entre estos, dos acciones en contra de la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General. 

El primero de ellos, fue presentado por Raul Falla, de la Fundación contra el Terrorismo, por considerar que hubo anomalías en la forma en que se calificó los expedientes de los aspirantes. 

El segundo fue presentado por Estaban Emanuel Celada Flores, quien presentó su papelería a la postuladora, pero no pasó los filtros. 

Dos amparos en contra de la postuladora para Fiscal General serán conocidos por la CC. (Foto: Captura de pantalla)
Dos amparos en contra de la postuladora para Fiscal General serán conocidos por la CC. (Foto: Captura de pantalla)

Se espera que al finalizar el pleno,  los magistrados informen sobre la resolución de los mismos. 

La Comisión de Postulación ya envió la nómina de seis aspirantes a la Presidencia de la República y realizó la publicación oficial, esperando el período de impugnaciones. 

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