CC mantiene vigente Ley Antipandillas y rechaza amparo de marero

La CC rechazó el amparo que presentó un marero contra la Ley Antipandillas, confirmando que la normativa sigue vigente.

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad rechazaron el amparo que presentó Dylan Smaily Archila Garcia, también conocido como "El Sonriente", en contra de la Ley para el Combate Frontal a las Actividades Delictivas de las Maras, "Ley Antipandillas" Decreto 11-2025.

El interponente, e integrante de la Mara Salvatrucha, buscaba que dicha normativa no entrara en vigencia, sin embargo, la CC al rechazar el amparo y una acción de inconstitucionalidad, resolvió mantener la vigencia del Decreto 11-2025.

El marero en el amparo presentado aseguraba que se irrespetaron derechos y se cometieron ilegalidades, entre estas que la Ley fue aprobada con más del 30% de enmiendas.

Así como que se agregaron artículos a una ley que no tenía relación con la discusión.

(Foto: Soy502)

Archila García fue capturado en 2019 por una orden de captura por el delito de extorsión.

En 2023 fue condenado por ese delito a seis años inconmutables.

Lo que dice la ley

La normativa amplía los delitos considerados como delincuencia organizada, incorporando crímenes como violación, agresión sexual, femicidio, extorsión, enriquecimiento ilícito extorsivo, comercialización de vehículos robados, entre otros.

Además, reforma la Ley Contra la Delincuencia Organizada (Decreto 21-2006) y el Código Penal e incluye penas de hasta 18 años de prisión por obstrucción extorsiva de tránsito y medidas cautelares como la inmovilización de cuentas bancarias.