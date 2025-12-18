Cena navideña para tus mascotas: los alimentos que sí puedes compartirles

-

En estas fiestas, tu mascota también merece unirse a la celebración, pero ¡ojo! debes tener cuidado con los alimentos que le compartes.

Las fiestas de fin de año son momentos de celebración que incluyen una gran variedad de platillos y que seguramente tu mascota querrá probar.

Hay alimentos que son seguros, sobre todo para perros y gatos, pero también hay otros que deben evitarse.

Según el médico veterinario Vinicio Maniego, hay alimentos muy apetecibles en esta temporada, pero que no debes incluir en el platillo de tu mascota, ya que podría ocasionarle trastornos gastrointestinales o intoxicación.

Estos son algunos de ellos:

Chocolate: es una de las golosinas favoritas de la temporada, pero puede convertirse en un ingrediente muy tóxico para las mascotas, ya que podrían sufrir alteraciones en el ritmo cardiaco, convulsionar o presentar un cuadro severo de intoxicación.

Uvas: esta fruta dulce puede ocasionales trastornos renales, por lo que es mejor evitarlas.

Alimentos grasos: el consumo de grasas animales o de alimentos orgánicos, ocasiona estrés gástrico. Tu mascota podría presentar un cuadro de vómito o diarrea. En las mascotas más delicadas, incluso podría surgir una alergia alimentaria.

Según el especialista, también debes evitar darles alimentos que contengan cebolla, ajo, sal, nueces y pimienta.

¿Qué puedes darles?

Las verduras y carnes simples son las opciones más seguras y saludables. La comida fresca es mejor, ya que la mayoría de los alimentos enlatados contienen sal o azúcares añadidos.

Entre los alimentos navideños que puedes compartirles son:

Pavo y pollo sin piel y sin huesos.

Salmón sin espinas.

Papas hervidas o en puré, sin mantequilla ni sal. Sírvele una pequeña cantidad, ya que las papas tienen un alto contenido de almidón y pueden ser difíciles de digerir.

Arándanos frescos o bien, salsa de arándanos sin azúcar.

Zanahorias crudas o cocidas.

El postre ideal

Los arándanos son muy saludables, bajos en calorías y ricos en antioxidantes, fibra y vitaminas C y K, que benefician su sistema inmunológico y salud en general.

Como postre puedes prepararles unas deliciosas galletas a base de esta fruta.

Ingredientes

1 taza de arándanos congelados

½ taza de puré de manzana natural

¼ taza de arándanos secos

2 tazas de harina integral (puedes sustituirla por cualquier harina)

2 tazas de avena entera

2 huevos

2 cucharadas de aceite de coco derretido

Preparación