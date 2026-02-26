César Girón, el trabajador de salud que fue asesinado en una gasolinera

-

Mientras esperaba el servicio fue sorprendido por hombres armados.

César Gerardo Girón Roca, de 25 años, era trabajador del área de Salud en Chimaltenango, pero este jueves fue asesinado mientras esperaba el servicio para su motocicleta en una gasolinera ubicada en la ruta hacia San Martín Jilotepeque.

Según testigos, Girón llegó al lugar y esperó unos segundos para ser atendido, cuando una motocicleta se acercó. Los ocupantes se bajaron, uno de ellos le puso la pistola atrás de la cabeza y disparó varias veces. Luego huyeron.

Bomberos Municipales Departamentales informaron que la estación se encuentra a menos de 100 metros de la escena, pero las heridas en la parte posterior del cráneo fueron muy certeras por lo que fue imposible trasladarlo a un hospital.

Familiares reconocieron el cuerpo y dijeron que el joven era salubrista, mientras que amigos lo describieron como alguien dedicado a su trabajo y a la comunidad.

Abandonan vehículo

Ángel Mux, vocero de la Policía Nacional Civil, detalló que tras el hecho fue localizada una motocicleta abandonada en callejones cercanos al lugar del hecho, la cual coincide con las características de la utilizada por los presuntos responsables.

"Investigadores de la DEIC ya profundizan en las diligencias para identificar y capturar a los implicados", concluyó.