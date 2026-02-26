El trabajador de salud que fue asesinado en una gasolinera

El cuerpo de la víctima quedó tendido en la gasolinera.
La vida de César Gerardo Girón Roca, de 25 años, terminó mientras esperaba el servicio en una gasolinera ubicada en la ruta hacia San Martín Jilotepeque.
Según información preliminar, Girón llegó a la gasolinera y esperó unos segundos para poder ser atendido, cuando un hombre a bordo de una motocicleta se acercó y le disparó en repetidas ocasiones.
Bomberos Municipales atendieron la emergencia, pero al llegar, la víctima ya había fallecido debido a la gravedad de las heridas.
El joven era trabajador del área de salud de Chimaltenango y vivía a 100 metros de donde ocurrió el ataque armado.
Localizan la motocicleta
Angel Mux, vocero de la Policía Nacional Civil (PNC) afirmó que fue localizada una motocicleta abandonada en callejones cercanos al lugar del hecho, la cual coincide con las características de la utilizada por los presuntos responsables.
Investigadores de la DEIC ya profundizan en las diligencias para identificar y capturar a los implicados.