Walter Mazariegos obtiene finiquito de la Contraloría por orden judicial

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Por orden judicial, la CGC extendió el respectivo "finiquito" al rector de la Usac, Walter Mazariegos.

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Tras un mes y tres días de asumir como rector de la Universidad de San Carlos (USAC), la Contraloría General de Cuentas (CGC), le extendió la constancia transitoria de inexistencia de reclamaciones de cargo conocido como "finiquito" a Walter Mazariegos.

Esto debido a que la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo ordenó a la CGC a extender dicho documento.

Según se conoció, la decisión de la dicha Sala fue emitida el pasado 29 de julio, cuya resolución fue firmada por los magistrados Irma Yolando Sosa Flores, Caren Orfilia Guzmán Sagastume y Víctor Manuel Castillo Mayén.

El pasado 1 de julio, Mazariegos tomó posesión del cargo para un segundo período al frente de la Usac sin dicho requisito, lo que le representó varias denuncias junto a integrantes del Consejo Superior Universitario.

Sobre la elección

Mazariegos fue electo rector de la Usac por un segundo período el pasado 8 de abril, con la presencia de 52 electores acreditados y el voto favorable de 50.

Electores reclamaron participar en la votación, sin embargo, no fueron aceptados y 23 que asistieron a la votación rompieron quórum, por lo que abandonaron las instalaciones.

Walter Mazariegos fue electo como rector de la USAC para un segundo período más el pasado 8 de abril. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

Además, en dos sesiones una ordinaria y la otra extraordinaria, la primera el 25 de marzo fueron acreditados 11 cuerpos electorales, la mayoría afines a Mazariegos.

En la segunda, el 6 de abril, se acreditaron los restantes 4 cuerpos electorales.