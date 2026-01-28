La Champions se prepara para vibrante cierre de fase de liga

-

Por segundo año consecutivo, desde la introducción del nuevo formato de la competición la pasada temporada, la Champions League vivirá un apasionante "supermiércoles" con motivo de la decisiva octava y última jornada.

Con 18 partidos jugándose de manera simultánea, el futbol europeo conocerá la identidad de los equipos que terminan en el Top 8 (pase directo a octavos de final), los que deben ir al play-off de repesca (del noveno al 24) y los que quedan directamente eliminados.

Dos alumnos llegan ya al último día con los deberes hechos al estar clasificados a octavos matemáticamente, Arsenal (21 puntos) y Bayern Múnich (18 puntos), que perdieron el fin de semana en sus respectivas ligas.

Para el Arsenal, el objetivo ahora es ganar en casa al Kairat Almaty, en un duelo de líder contra colista, para sellar un pleno de ocho victorias y demostrar al continente que es el equipo de moda en estos momentos.

En aprietos

El vigente campeón del torneo, el París Saint-Germain, perdió la pasada semana ante el Sporting de Lisboa en la séptima jornada, pero sigue dependiendo de sí mismo para acabar entre los ocho primeros de esta fase de liguilla.

Su equipo empieza la última fecha en sexto lugar, igualado a 13 puntos con su rival del miércoles, el Newcastle, un adversario al que fue incapaz de ganar cuando ambos clubes se enfrentaron en la fase de grupos de hace dos temporadas (derrota 4-1 y empate 1-1).

El Liverpool, muy irregular en la Premier League, fue el ganador de la fase regular de la Champions la pasada campaña. Esta vez llega al último día cuarto (15 puntos) y está en una posición favorable antes de recibir al Qarabag azerbaiyano en Anfield.

Tras culminar la fase de liga, estas son las fechas para la etapa más emocionante del torneo:

Playoffs

Ida: 17 y 18 de febrero de 2026

Vuelta: 24 y 25 de febrero de 2026

Octavos de final

Ida: 10 y 11 de marzo de 2026

Vuelta: 17 y 18 de marzo de 2026

Cuartos de final

Ida: 7 y 8 de abril de 2026

Vuelta: 14 y 15 de abril de 2026

Semifinales

Ida: 28 y 29 de abril de 2026

Vuelta: 5 y 6 de mayo de 2026

Final

30 de mayo de 2026, en el Puskas Arena (Hungría)