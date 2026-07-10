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¡Chocado en ruta al Atlántico! Así localizaron picop robado en San Cristóbal

  • Por Jessica González
10 de julio de 2026, 10:52
Las autoridades confirmaron que el vehículo tenía reporte de robo. (Foto: redes sociales)

Las autoridades confirmaron que el vehículo tenía reporte de robo. (Foto: redes sociales)

En el accidente falleció el conductor del vehículo, el cual tenía reporte de robo.

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Un trágico accidente de tránsito se registró este viernes 10 de julio en el kilómetro 203.5, ruta al Atlántico, en jurisdicción de Los Amates, Izabal. 

Un vehículo, tipo picop, terminó destruido tras el incidente. El conductor falleció en el lugar debido al fuerte impacto. 

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar y al revisar los datos del picop, determinaron que se trataba de un vehículo robado el pasado miércoles en Santa Bárbara, San Cristóbal, zona 8 de Mixco. 

El vehículo quedó destruido. (Foto: redes sociales)
El vehículo quedó destruido. (Foto: redes sociales)

Hasta ahora se desconocen los detalles del accidente, pero autoridades ya están en el lugar para realizar las diligencias correspondientes. 

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