Choque múltiple complica paso ruta a Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuitla (video)

Las unidades accidentadas aún no han sido retiradas del lugar.
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Un múltiple accidente de tránsito registrado este sábado 16 de mayo mantiene complicado el paso vehicular en la Ruta CA-2 Occidente, hacia Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
Según confirmó Provial, en el percance están involucrados cuatro camiones y ha provocado congestionamiento en el sector.
También indicó que hasta el momento las unidades involucradas no han sido movilizadas; "y mantienen obstruido el paso completamente hacia oriente, se alterna el paso vehicular".
Se recomienda a los conductores tomar precauciones y considerar rutas alternas mientras se realizan las labores para liberar el paso.