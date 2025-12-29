Versión Impresa
Christian Pulisic habla de los rumores de noviazgo con Sydney Sweeney

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
29 de diciembre de 2025, 13:01
Christian Pulisic afirma que no tiene una relación con Sydney Sweeney. (Foto: Instagram)

Christian Pulisic busca poner fin a las especulaciones que lo vinculan sentimentalmente con la actriz.

El capitán de la selección nacional de futbol de Estados Unidos, Christian Pulisic, aclaró los rumores sobre su relación sentimental con la actriz Sydney Sweeney.

Christian Pulisic utilizó Instagram para aclarar los rumores. (Foto: X)
"Por favor, paren con las historias inventadas sobre mi vida personal. Es necesario responsabilizar a las fuentes; esto puede afectar la vida de las personas", escribió Pulisic en una historia de Instagram.

A pesar de que esta es la primera vez que Christian hace una declaración pública al respecto, anteriormente había comentado una publicación de un medio que afirmaba que tenía un noviazgo con Sweeney: "Noticias falsas, chicos, dejemos de lado este rumor absurdo".

La actriz fue fotografiada con el productor Scooter Braun. (Foto: X)
La declaración del futbolista se confirma, luego de que Sydney haya sido fotografiada teniendo una cita con el productor musical Scooter Braun, con quien estaría saliendo desde septiembre.

Pulisic mantiene una relación formal desde 2024. (Foto: X)
Además, el jugador mantiene una relación formal desde 2024 con la atleta Alexa Melton, quien ha estado a su lado en varios de sus partidos de este año.

