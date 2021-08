Christina Applegate revela que sufre una dura enfermedad degenerativa

"Ha sido un camino extraño", reveló la famosa estrella de la comedia Hollywoodense, Christina Applegate, a través de sus redes sociales.

La actriz Christina Applegate, de 49 años sufre esclerosis múltiple y decidió compartirlo con sus seguidores: "ha sido un camino extraño", escribió.

"Como todos sabemos, el camino sigue adelante. A menos que un imbécil lo bloquee", expresó agradeciendo también el apoyo de todos y agregando que ya está en tratamiento.

La actriz, conocida por su papel como Kelly Bundy en la serie de televisión "Married... with Children" también pidió mantener su privacidad.

¿Qué es la esclerosis múltiple?

La esclerosis múltiple es una enfermedad cerebral y de medula espinal en el que el sistema inmune ataca la mielina, una vaina protectora de las fibras nerviosas, causando problemas de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo.

No tiene una cura pero el tratamiento logra controlar los síntomas.

En 2008 la actriz fue diagnosticada con cáncer de mama, por lo que optó por una mastectomía doble.

Hi friends. A few months ago I was diagnosed with MS. It’s been a strange journey. But I have been so supported by people that I know who also have this condition. It’s been a tough road. But as we all know, the road keeps going. Unless some asshole blocks it. — christina applegate (@1capplegate) August 10, 2021