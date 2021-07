Jesús "el Chucho" López se pronunció tras perderse los partidos con Selección Nacional

El pasado 14 de abril, el mediocampista nacional sufrió una fractura de peroné mientras disputaba un partido de la Liga de Campeones de Concacaf con su club, el América.

La lesión que experimentó en el Estadio Azteca frente a Olimpia de Honduras lo llevó a perderse partidos importantes, para lo que el talentoso futbolista guatemalteco nacido en México comentó: "Fue un dolor en el corazón, porque sabía todos los partidos importantes que se venían, la liguilla y también con la Selección que no pude jugar, eso fue lo que más me dolió".

La lesión fue un duro golpe, no solo para el jugador, sino que también para la Selección Nacional de Guatemala, que no pudo contar con su participación para la eliminatoria mundialista y la Copa Oro.

A pesar de la lesión que aún molesta a López, este ya se encuentra en la última fase de recuperación para volver al terreno de juego a finales de julio.

López habló sobre el proceso que tuvo que vivir

"El Chucho" conversó con el departamento de presa del Club América, donde explicó cómo ha sido su proceso de recuperación que aún sigue por la fuerte lesión que sufrió en abril.

“Son muchos sentimientos encontrados. Siempre he creído que todo pasa por algo y pues ya pasó, ahora solo queda seguir, gracias al apoyo de toda mi familia, de mis compañeros y de mis fisioterapeutas, quienes estuvieron siempre conmigo”, relató el mediocampista nacional.

El mediocampista americanista indicó que lo más doloroso del proceso fue perderse la liguilla del torneo local, y también los duelos de eliminatoria mundialista y Copa Oro, que enfrentó la Selección Nacional.

“Me agarré la cara porque no quería que mi familia me viera sufriendo y gritando, no fue tanto un dolor en la pierna, fue un dolor en el corazón, porque sabía todos los partidos importantes que se venían en el cierre de la temporada, la liguilla y también con la Selección que no pude jugar, eso fue lo que más me dolió, ahora solo queda darle para adelante, gracias a Dios pude estar feliz y eso me ayudó a que las cosas fueran más fáciles”, expresó Antonio López.

López también se pronunció sobre el rival que le causó la lesión, el hondureño Yustin Arboleda, e indicó que no le guarda ningún rencor, enfatizando en que lo sucedido es parte de lo que pasa en el terreno de juego y que puede pasarle a cualquiera.

“No le guardo ningún rencor, ni cuando me estaban acomodando la pierna, ni en las terapias que eso era lo más doloroso, no le guardo ningún rencor, son cosas que a cualquiera le puede pasar, todos estamos expuestos pero no pasa nada, vi que mucha gente le mandaba mensajes y eso la verdad que no me gustó, porque son cosas de futbol, estamos expuestos, es parte de nuestro trabajo, no pasa nada”, añadió.