CIEN señala que subsidio a combustible es una medida regresiva y poco eficaz

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Advierten que subsidio a los combustibles no llega a quién realmente lo necesita.

El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) señaló que no debe aprobarse un subsidio general a los combustibles como respuesta al reciente aumento de los precios internacionales del petróleo.

Mediante un comunicado de prensa, el Centro precisó que "aunque el alza es un choque externo real, un subsidio general al galón es una medida regresiva, mal focalizada y de baja calidad del gasto público".

El documento señala que un subsidio "distribuye el beneficio según el nivel de consumo y no según la necesidad real de los hogares vulnerables, por lo que una parte importante del subsidio termina beneficiando a quienes no requieren apoyo prioritario".

El CIEN advirtió que este tipo de subsidios, "además de ser políticamente atractivos por su efecto inmediato, tienden a ser poco efectivos desde el punto de vista distributivo".

El alza internacional del petróleo es un problema real. Pero subsidiar el combustible no es la respuesta correcta. Un subsidio general al galón es regresivo, mal focalizado y debilita la calidad del gasto público. Al respecto el CIEN comunica pic.twitter.com/gUubauBOZA — CIEN (@CIENgt) March 26, 2026

"Diluyen el gasto público y favorecen desproporcionadamente a los sectores de mayor capacidad de consumo", precisa el comunicado.

"En lugar de proteger con precisión a quienes más resienten el alza, comprometen recursos en una intervención de baja precisión técnica, sacrificando capacidad para atender otras necesidades sociales más urgentes", puntualiza el Centro.

Agrega que "la mejor decisión de política pública es no aprobar un subsidio general al combustible" ya que la presión por "hacer algo" no debe traducirse en "decisiones improvisadas e ineficientes".

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"Ante choques externos, la prudencia fiscal y la calidad del gasto deben prevalecer sobre soluciones rápidas pero deficientes", menciona el documento.

CIEN precisó que en caso de que las autoridades consideren indispensable alguna medida de alivio, esta debería ser estrictamente temporal.

Asimismo, también tendría que ser "transparente, con costo fiscal explícito, con reglas claras de salida, criterios robustos de focalización y por medio de una readecuación presupuestaria dentro del techo ya aprobado".