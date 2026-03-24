¡Hasta Q50 por galón! Combustibles podrían incrementar en los próximos meses

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El Organismo Ejecutivo prevé que en los próximos meses se registren nuevos incrementos en el precio de los combustibles.

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Las proyecciones de las autoridades, derivadas de la crisis por el aumento en el precio de los combustibles, señalan que podría haber un aumento de hasta Q8.00 en el galón del diésel y Q5.00 en el de gasolinas.

Actualmente, el precio promedio de los combustibles en el área metropolitana, según el Ministerio de Energía y Minas (MEM) es de Q 41.48 el galón de diésel, Q 39.47 la gasolina superior y Q 38.47 la gasolina regular.

Eso significa que, con la proyección de las autoridades, el precio del diésel podría llegar cercano a los Q50.00 en los próximos tres meses, mientras que las gasolinas rozarían los Q45.00.

La información fue confirmada por el presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa La Ronda, donde anunció las medidas que el Gobierno tomará para enfrentar la crisis derivada del aumento del precio del petróleo a nivel internacional.

El presidente señaló cuáles son las proyecciones para los próximos meses. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

“La impresión es que esto puede llegar a pasar en tres meses y entonces se está esperando, por ejemplo, un aumento de Q 8.00 por galón de diésel durante tres meses y Q 5.00 por galón a la gasolina”, afirmó el mandatario.

El presidente brindó estos datos mientras señalaba la necesidad de que el Congreso de la República aprobara una serie de iniciativas de ley que están encaminadas a brindar alivios económicos a las familias guatemaltecas durante esta crisis.

Las propuestas incluyen subsidio de Q10.00 por galón durante tres meses al diésel, Q20.00 por cada cilindro de gas propano de 25 libras por tres meses y aprobar una ley que daría viabilidad al teletrabajo.

Precios de los combustibles

El lunes el MEM confirmó el alza en los precios de los combustibles en el área metropolitana, luego de varios días de incrementos progresivos que ya habían sido evidenciados en verificaciones de campo realizadas por Soy502.

De acuerdo con el monitoreo oficial, bajo modalidad de autoservicio, los precios reflejan una escalada sostenida en los últimos días.

El 12 de marzo de 2026, la gasolina superior se ubicaba en Q 34.92 por galón, la gasolina regular en Q 33.97 y el diésel en Q 35.16.

Para el 16 de marzo, los precios aumentaron a Q 36.48 en gasolina superior, Q 35.47 en regular y Q 37.30 en diésel, evidenciando un primer repunte en la semana.

Posteriormente, el 19 de marzo, los valores continuaron al alza, con la gasolina superior en Q 37.48 por galón, la regular en Q 36.48 y el diésel en Q 39.50.

El precio de los combustibles ha tenido un aumento sostenido en las últimas semanas. (Foto: Archivo / Soy502)

Estos incrementos fueron corroborados por Soy502 mediante recorridos en distintas estaciones de servicio, donde se constató la variación en los precios al consumidor.

El aumento fue finalmente confirmado de forma oficial este 23 de marzo, cuando el MEM reportó que la gasolina superior alcanzó los Q 39.47 por galón, la gasolina regular Q 38.47 y el diésel Q 41.48, consolidando así el nivel más alto registrado en lo que va del año.

Entre el 12 y el 23 de marzo, la gasolina superior acumuló un aumento de Q 4.55 por galón, la gasolina regular de Q 4.50 y el diésel de Q 6.32, siendo este último el más impactado.