Cámara de la Industria reacciona al acuerdo entre Guatemala y Estados Unidos

-

El sector empresarial afirma que una infraestructura moderna ayuda a mejorar la competitividad del país. Esto, luego de que Guatemala suscribiera un acuerdo con Estados Unidos para priorizar seis proyectos clave.

OTRAS NOTAS: Gobierno presenta seis proyectos prioritarios y prevé un ferrocarril en Escuintla

La Cámara de la Industria de Guatemala (CIG) manifestó su expectativa de que los acuerdos de cooperación alcanzados entre el Gobierno de Guatemala y el Gobierno de los Estados Unidos contribuyan al fortalecimiento de la infraestructura crítica y la conectividad nacional.

En un comunicado, la CIG agradeció al Gobierno de los Estados Unidos "por su apoyo, al suscribir un segundo acuerdo de cooperación en infraestructura crítica con Guatemala, a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos".

También agradecieron el "liderazgo de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala por impulsar acciones concretas orientadas a fortalecer la infraestructura estratégica y la conectividad nacional".

El Gobierno firmó dos cartas que ayudarán a mejorar la infraestructura con el Gobierno de Estados Unidos. (Foto: Archivo / Soy502)

Asimismo, la Cámara reconoció el esfuerzo del Gobierno de Guatemala por concretar este acuerdo y destacó que "este tipo de cooperación técnica internacional representa una oportunidad clave para avanzar en obras estratégicas que contribuyan a modernizar Guatemala.

La institución resaltó que este tipo de acuerdos con aliados estratégicos ayudará a Guatemala "a mejorar las condiciones para la inversión, el empleo y el desarrollo".

Por último, la CIG afirmó que "Guatemala necesita avanzar con visión de largo plazo" y que como sector reitera "que una infraestructura moderna es indispensable para reducir costos, elevar la productividad y asegurar una Guatemala más conectada".

Los proyectos

Los primeros tres proyectos son un distribuidor vial en el kilómetro 204 RN-1, Quetzaltenango; un distribuidor vial en la CA-9 norte kilómetro 56, Sanarate, El Progreso, y, un paso a desnivel vehicular elevado en la Calle Martí, ciudad de Guatemala.

Los otros proyectos son el mejoramiento de la ruta RD-SOL-04 tramo Santiago Atitlán a San Marcos La Laguna, Sololá; la ampliación a 4 carriles de la CA-2 occidente puente Nahualate a San Bernardino, Suchitepéquez, y, la carretera arco noroccidente CA-9 norte kilómetro 56, Sanarate, El Progreso a CA-1 occidente kilómetro 40, Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez.

Norma Lissete Zea, ministra de Comunicaciones, indicó que "estos proyectos fueron seleccionados tomando en cuenta varios criterios estratégicos" y que se eligieron estos para tratar de abarcar diferentes áreas para el país.

"También se tomó en cuenta temas como la conectividad regional, el impacto económico, el impacto social, la jerarquía y funcionalidad vial, efecto multiplicador. Se tomó en cuenta la integración territorial, la contribución a la productividad y logística, beneficio directo a la población, el rol estratégico de la vía y el impacto indirecto", precisó Zea.

Ferrocarril en Escuintla

Durante la firma del convenio, el ministro de la Defensa, Henry David Sáenz, presentó los avances en el mejoramiento de Puerto Quetzal e informó que se creará el Batallón Especial de Construcciones Estratégicas del Ejército de Guatemala, el cual estará dedicado a la construcción de infraestructura estratégica a nivel nacional.

El ministro confirmó que se agregaría una adenda a la Carta de Entendimiento entre el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos y Guatemala sobre infraestructura, con la cual se buscará la creación de una vía férrea que conduzca desde las instalaciones de Puerto Quetzal a las afueras de Escuintla.

"El Cuerpo de Ingenieros va a apoyar en el desarrollo de la infraestructura vial de Guatemala. Este acuerdo va a aumentar el comercio para productos estadounidenses a Guatemala y a productos de Guatemala a mi país", precisó el Tobin Bradley, embajador de Estados Unidos acreditado en el país.

Sobre el proyecto de conexión ferroviaria entre Puerto Quetzal y Escuintla, el embajador aseguró que "Guatemala tendrá la infraestructura necesaria para apoyar un puerto moderno y eficiente".

Agregó que los acuerdos son modelos de innovación y que con la experiencia de los ingenieros estadounidenses y con los recursos de Guatemala se asegura "infraestructuras de calidad de manera confiable y transparente".

El diplomático señaló que Estados Unidos ve a Guatemala como un socio estratégico y destacó que actualmente también se trabaja en conjunto en temas de seguridad y la lucha contra el narcotráfico.