Cilindro de gas con fuga genera peligro en la vía pública (video)

El cilindro de gas rodaba por la calle mientras presentaba una fuga.
Un cilindro de gas generó peligró este jueves 18 de diciembre tras presentar una fuga, en el barrio Colombita, municipio de Coatepeque del departamento de Quetzaltenango.
Una cámara de seguridad logró grabar el momento exacto en que el cilindró rodaba por una de las calles de la localidad.
En las imágenes se logra observar cuando sale rodando de un inmueble, por lo que las personas que se encontraban en el lugar optaron por correr para resguardarse.
Mientras, este cilindro con fuga expulsaba el gas y una llamarada de fuego, provocando el pánico en los vecinos del sector.
Mira aquí el video:
Las autoridades reiteraron a la población que no intenten controlar este tipo de incidentes sin el equipo adecuado y solicitar apoyo inmediato a los cuerpos de emergencia.