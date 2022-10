Cineasta guatemalteca obtiene financiamiento para su película en Nueva York

La cineasta Izabel Acevedo recibió la beca Lynn Shelton "Of A Certain Age" 2022, en Estados Unidos para la realización de su largometraje.

Otras noticias: El guatemalteco que actúa en serie de Netflix junto a Michelle Obama

La guatemalteca residente en Nueva York recibió esta beca de Duplass Brothers Productions y la Nowthwest Film Forum NWFF que consiste en la entrega de $20 mil (Q154 mil) en efectivo para financiar su primer largometraje narrativo.

(Foto: Northwest Film Forum)

La ayuda se brinda cada año a una cineasta estadounidense, no binaria, intersexual y/o transgénero de 39 años o más, en proceso de desarrollar y dirigir su primer película.

"Hoy es un día de mucha alegría, me siento vista como cineasta, estoy emocionada y agradecida por ver que este proyecto ya será parte de mi agenda", dijo acerca del apoyo económico para su proyecto.

"Nosotras, las mujeres cineastas, las madres cineastas, las directoras no binarias y transgénero, tenemos mucho que compartir con el mundo, subvenciones como 'Of A Certain Age' realmente pueden cerrar la brecha en la industria cinematográfica y permiten que surjan voces diversas y creativamente únicas. ¡Gracias a todos los que hicieron esto posible! ¡Gracias!", expresó.

El comité de selección de los trabajos de este año estuvo compuesto por: SJ Chiro, Keisha Rae Witherspoon, Lauren McBride y Bethany Martin-Breen. La guatemalteca destacó entre 10 finalistas.

(Foto: Oficial)

Izabel Acevedo nació y creció en Guatemala, estudió cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica en México, escribió y dirigió dos cortometrajes narrativos y un cortometraje documental. Su trabajo "Para Armar un Helicóptero" ganó los reconocimientos 'El Ojo de Morelia' y el 'Gran Premio del festival de cortometrajes de Clermont Ferrand en Francia'.

Obtuvo el fondo de debut documental de CCC para hacer su documental "The Good Christian" (El buen cristiano), que aborda el conflicto armado interno en Guatemala. Se mudó a Nueva York en 2014 para trabajar como escritora y editora, en 2018 escribió y desarrolló "The Middleman".