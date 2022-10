El guatemalteco que actúa en serie de Netflix junto a Michelle Obama

El guatemalteco Arturo Castro es parte de la serie culinaria "Waffles y Mochi", protagonizada por Michelle Obama, donde ella y dos divertidos personajes viven una gran aventura culinaria alrededor del mundo.

En la trama cada episodio habla acerca de un ingrediente y del país dónde se produce.

Castro aparece en el capítulo 5, llamado "Cheese", (Queso), aquí Waffles y Mochi deben crear un platillo con queso para la banda más famosa del mundo, si no lo hacen, "Fromage", como se llama el grupo, no volverá a tocar de nuevo.

El guatemalteco compartió en redes su entusiasmo por ser parte de esta serie, donde estuvo en escena con Chris Fleming, el escritor y actor Demi Adejuyigbe y Michelle.

"Me encanta hacer espectáculos para audiencias jóvenes, ¡son tan libres y saludables!, más que Michelle Obama sea parte de la audiencia mientras canto acerca del queso, un elemento más a la lista de deseos que no sabía que tenía", expresó Arturo.

Waffles y Mochi quieren ser chefs profesionales, pero todo lo que cocinaban está hecho de hielo, su suerte cambia cuando son contratados para trabajar en un singular supermercado a cargo de Michelle Obama, lo que no saben es que en este lugar comenzarán a vivir la verdadera aventura culinaria de sus vidas.

Con la ayuda de Obama recorren el mundo junto a personalidades famosas en busca de las mejores recetas con papas de Perú, especias en Italia o miso en Japón.

Esta es una propuesta innovadora de transmitir el amor por la gastronomía y el respeto al origen de cada ingrediente que hace posible platos increíbles.

La serie de Higher Ground Productions en colaboración con Netflix, dirigida a los niños pero su mensaje lo disfrutará toda la familia.

