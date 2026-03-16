City vs. Real Madrid: Milagro o hegemonía en el Etihad Stadium

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El Real Madrid afrontará este martes (2:00 p.m. en vivo por ESPN) una situación poco habitual en su trayectoria en la Champions League. Acostumbrado históricamente a protagonizar remontadas memorables, el conjunto blanco se encuentra ahora en el lado opuesto: proteger una amplia ventaja y evitar cualquier reacción del Manchester City, obligado a obrar casi un milagro para seguir con vida en Europa.

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El equipo dirigido por Pep Guardiola llega al partido con la necesidad de revertir un 3-0 encajado en el Santiago Bernabéu la semana pasada. Ese resultado deja al City en una posición muy complicada y amenaza con convertir esta semana en un golpe duro para el club, tanto en la Premier League como en la máxima competición continental.

A lo largo de la historia del torneo, ningún equipo ha conseguido eliminar al Real Madrid tras perder por tres goles en una eliminatoria. Ese dato refuerza la confianza de los blancos, aunque dentro del vestuario mantienen la cautela habitual en este tipo de partidos. El recuerdo de encuentros exigentes en el Etihad Stadium invita a la prudencia, especialmente teniendo en cuenta que el Madrid solo ha ganado una vez en sus siete visitas al estadio del City, con tres empates y tres derrotas en el resto de enfrentamientos.

¡Estamos en Mánchester! pic.twitter.com/PZKz7NFrVX — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 16, 2026

El conjunto madrileño llegará además con varias ausencias importantes. En defensa no estarán Militao, Asencio ni Mendy, mientras que Carreras es duda por molestias en el gemelo. Tampoco podrá contar con Alaba, aunque sí ha viajado con el equipo. En el centro del campo faltará Bellingham, que continúa sin poder jugar, y también Ceballos, mientras que Rodrygo completa una larga lista de bajas. La nota positiva es el regreso de su principal referencia ofensiva, Kylian Mbappé.

Por su parte, Guardiola afronta el encuentro con la obligación de corregir los errores cometidos en el partido de ida. El técnico de Sampedor nunca ha logrado remontar una desventaja de tres goles en la Champions League, por lo que podría optar por un planteamiento más directo y menos experimental que el utilizado en el Bernabéu, apostando por sus futbolistas más fiables en cada posición.

La principal incógnita en el once del City está en el ataque. Guardiola deberá decidir si apuesta nuevamente por Doku, que todavía está recuperando ritmo tras una lesión, o si opta por un perfil distinto como el de Cherki.