Guardiola da día libre al City antes de enfrentar al Real Madrid

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Pep Guardiola ha decidido conceder descanso a la plantilla del Manchester City este lunes, por lo que el equipo no realizará entrenamiento previo al partido frente al Real Madrid.

Inicialmente, los jugadores tenían prevista una sesión en la ciudad deportiva del club en Mánchester durante la tarde, pero el técnico optó finalmente por suspenderla y otorgarles el día libre antes del encuentro que disputarán este martes en el Etihad Stadium.

El conjunto inglés afronta el choque con la necesidad de remontar el 3-0 que el Real Madrid consiguió la semana pasada en el Santiago Bernabéu, una ventaja considerable que los blancos intentarán mantener en territorio inglés.

"Entrenar más no nos iba a hacer mejor. En el fútbol actual entrenar más no te hace mejor, prefería que los jugadores estuvieran hoy en casa. Lo he hecho dos o tres veces esta temporada, no es algo nuevo", dijo Pep en rueda de prensa.

No es una decisión inédita del entrenador catalán. Guardiola ya recurrió a una medida similar en noviembre, cuando también permitió descanso a sus futbolistas antes de un compromiso de Champions League frente al Borussia Dortmund.

El capitán confía en la remontada pic.twitter.com/ijrR042XDK — Manchester City (@ManCityES) March 16, 2026

La determinación podría estar relacionada con la exigente carga de partidos que ha tenido el equipo recientemente. En apenas unos días, el City ha disputado varios encuentros importantes.

El sábado por la noche se enfrentaron al West Ham United, tras lo cual regresaron a Mánchester esa misma jornada. El domingo realizaron una sesión de recuperación y, finalmente, este lunes tendrán descanso antes de recibir al Real Madrid.