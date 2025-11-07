CIV confirma inicio de dragado para recuperar profundidad en Puerto Quetzal

-

Obra es considerada prioritaria para mantener la operatividad y competitividad del país.

Autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) confirmaron que los trabajos de dragado comenzarán en las próximas semanas en el Puerto Quetzal.

Fernando Suriano, viceministro de Transportes del Ministerio del CIV, explicó que el proyecto se desarrolla bajo un esquema de cooperación entre la Empresa Portuaria Quetzal y el sector privado, sin representar un gasto directo para el Estado.

Precisó que los avances del plan han sido significativos y que la Junta Directiva de la Empresa Portuaria Quetzal afina los últimos detalles administrativos.

Los trabajos de dragado durarán cuatro meses. (Foto: Archivo / Soy502)

"En ese momento está reunida la Junta Directiva de la Empresa Portuaria Quetzal, es uno de los temas que se están hablando. El concepto es recuperación de las profundidades, es el nombre técnico que estamos usando", detalló el funcionario.

Indicó que el equipo especializado ya fue adquirido e importado y se espera su llegada al país en los próximos días.

Cuatro meses de trabajo

Guillermo González, coordinador del proyecto de dragado del Puerto Quetzal, confirmó que se espera "iniciar las operaciones el 8 de diciembre" y se calcula "terminar todo el proceso hasta marzo".

González explicó que luego de un análisis se decidió traer al país una draga mexicana corta que puede llegar hasta una profundidad de 18 metros.

"Se usará esta draga porque es mucho más versátil para poder dar los espacios a las empresas que necesitan seguir con sus procesos de importación y exportación", explicó el encargado del proyecto.

Mencionó que el trabajo para desarrollar el dragado comenzó hace más de un año, y se conformó un comité que ayudó a firmar todos los contratos necesarios.

Mientras se hagan los trabajo de dragado el puerto seguirá en operaciones. (Foto: Archivo / Soy502)

De acuerdo con el viceministro, el proyecto había enfrentado algunos retrasos debido a la necesidad de coordinar entre distintas entidades que operan dentro del recinto portuario.

"Lo complejo ahí era la firma de los convenios que todas las entidades y empresas matrices. Ya está aprobado", afirmó Suriano

En cuanto al financiamiento, el funcionario resaltó que el modelo adoptado permitirá ejecutar los trabajos sin requerir desembolsos significativos por parte de la Empresa Portuaria Quetzal, gracias a la participación del sector privado.

"Aquí lo interesante es que las empresas privadas van a pagar su parte. En el caso de la Empresa Portuaria Quetzal, lo que se hace son descuentos hacia las diferentes entidades que van a hacer el pago correspondiente", declaró el viceministro.

Suriano aseguró que todo está en el marco de la ley y que de esa forma se puede hacer un trabajo eficiente con "prácticamente cero desembolso para el caso de la Empresa Portuaria Quetzal".

Los trabajos de dragado, denominados oficialmente "recuperación de las profundidades", tienen como objetivo garantizar la navegabilidad del canal de acceso y las áreas de atraque del puerto, las cuales son esenciales para el movimiento de carga marítima.