Comunicaciones detalla proyectos viales que incluye más de 700 kilómetros

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Los proyectos que desarrollará la cartera de Comunicaciones están enfocados en el mejoramiento y el mantenimiento de las vías.

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La ministra de Comunicaciones, Norma Zea, presentó durante la conferencia de prensa La Ronda un balance de los proyectos de infraestructura vial que impulsa la cartera los cuales en total suman más de 700 kilómetros de trabajos de mejoramiento y mantenimiento

La funcionaria enfatizó que los proyectos se enfocan en el mantenimiento, ampliación y desarrollo de rutas estratégicas a nivel nacional.

En principio explicó que, en la denominada Zona Paz, que abarca cinco municipios de Quiché y Alta Verapaz, se ejecutan actualmente cinco tramos de mantenimiento que comprenden 34.9 kilómetros de asfalto y 16.68 kilómetros de terracería.

Además, en ese mismo lugar se desarrollan trabajos de remoción de material provocado por derrumbes, como parte de las acciones para mejorar la conectividad en áreas prioritarias.

En cuanto a nuevos proyectos, Zea explicó que el ministerio avanza bajo los mecanismos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.

Entre los proyectos hay unos en modalidad de preinversión y otros en inversión los cuáles se espera ejecutar este año. (Foto: CIV / Soy502)

En la fase de preinversión se contabilizan 10 proyectos que suman 209.43 kilómetros de mejoramientos viales y la construcción de 600 metros de pasos a desnivel.

Mientras que, en la fase de inversión, detalló que hay 11 proyectos en marcha que abarcan 241 kilómetros de mejoramientos y 70 metros de puentes.

Asimismo, indicó que en el rubro de atención a emergencias se desarrollan intervenciones a cargo de la Dirección General de Caminos (DGC) y la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial).

En conjunto, estas entidades ejecutan 14 proyectos que representan 271.39 kilómetros de rehabilitación vial y la construcción de 1,045 metros de puentes.

Más proyectos

Además de los 700 kilómetros de proyectos que se buscarán atender este año el CIV también planifica otros proyectos que durarán más tiempo y que podrían significar más de 350 kilómetros de vías mejoradas.

Se trata de la interconexión de las rutas CA-2 Oriente, CA-1 Oriente y CA-9 Norte, que contempla cinco tramos con una extensión total de 182 kilómetros.

También subrayó el avance del proyecto de ampliación a cuatro carriles de la CA-9 Norte, en el tramo que conecta El Rancho con Puerto Barrios, con una longitud de 204 kilómetros.

Según Zea este proyecto está dividido en tres segmentos: el primero recibirá ofertas en abril, el segundo se encuentra pendiente de definir fecha de licitación y el tercero está sujeto a la firma de un convenio para la donación de estudios.

La funcionaria agregó que el CIV también avanza en los proyectos mandatados en el artículo 16 del Decreto 3-2026, donde la Dirección General de Caminos tiene a su cargo 30 proyectos, el Fondo Social de Solidaridad (FSS) 19 y la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE) 2.

Entre los proyectos a largo plazo se encuentran las interconexiones con carreteras centroamericanas. (Foto: CIV / Soy502)

Finalmente, la ministra informó que Covial aprobó su programación ordinaria de mantenimiento de la red vial para 2026, la cual incluye 195 proyectos distribuidos en distintas categorías.

Entre dichas categorías están las obras civiles, mantenimientos rutinarios en red pavimentada y no pavimentada, limpieza del derecho de vía, mantenimiento de puentes, señalización, instalación de defensas metálicas y trabajos de bacheo específico.

Con este conjunto de intervenciones, el CIV busca fortalecer la infraestructura vial del país, mejorar la conectividad y atender tanto las necesidades estructurales como las emergencias en la red de carreteras.