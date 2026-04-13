Sin fechas para habilitar pasos a desnivel en la avenida Petapa y calzada Roosevelt

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La obra en la calzada Roosevelt presenta un 93 % de avance, mientras que el proyecto de la Avenida Petapa enfrenta una problemática legal.

El Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV) aún no tiene un estimado preciso de cuánto tiempo tomará que los pasos a desnivel ubicados en la Avenida Petapa y Calzada Roosevelt sean habilitados.

Durante la conferencia de prensa La Ronda la ministra de Comunicaciones Norma Zea fue consultada sobre cuándo podrían ser habilitados ambos pasos a desnivel, los cuales están ubicados en dos las principales vías utilizadas por los conductores a diario en la ciudad.

"Referente a los pasos a desnivel le quiero comentar, el más crítico para nosotros legalmente, es el de la Petapa, ya tenemos el informe de la comisión de recepción de la obra", afirmó la funcionaria.

El paso a desnivel de la Calzada Roosevelt ya lleva más de un 90 % de avance físico. (Foto: Archivo / Soy502)

Agregó que con este documento el Ministerio ya podrá "empezar con todas las gestiones de estructuración para poder contratar a otra empresa y que finalice esta obra".

"Realmente es un gran desafío porque son muchos temas legales y en la posición que nos dejó tanto la empresa como la supervisora", declaró Zea, quien no dio un tiempo estimado para reanudar la construcción de la obra ni para finalizarla.

Asimismo, en lo que se refiere al paso a desnivel que se debe construir en la Calzada Roosevelt la funcionaria aseguro que están "presionando al contratista día y noche y realmente dependerá de la fuerza de trabajo que él tenga" para finalizar la obra.

"Estamos a un 93 % de avance de la obra, hacen falta los barandales y las losas de las rampas", puntualizó la ministra

Zea también comentó que "dado el tiempo que va pasando así es también de acuerdo a la ley mayor el porcentaje de la sanción que se le va a aplicar a la empresa al momento de la liquidación de este proyecto".

La funcionaria tampoco precisó cuándo podría estar entregada esta obra.