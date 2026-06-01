Gobierno busca reactivar y agilizar la construcción del Puente Belice II

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La ministra de Comunicaciones afirma que el proyecto es una prioridad de la administración de Bernardo Arévalo.

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El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó que ya inició conversaciones con la empresa vinculada al proyecto del Puente Belice II, con el objetivo de avanzar en su reactivación.

La obra, según las autoridades, es considerada estratégica para mejorar la movilidad en el área metropolitana de Guatemala.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, llevada a cabo en el kilómetro 29 de la ruta CA-1 Oriente, carretera a El Salvador, la ministra de Comunicaciones Norma Zea, confirmó que la cartera trabaja para retomar el proyecto en el menor tiempo posible.

"Ya empezamos las conversaciones con la empresa. Es una de las prioridades del Ministerio de Comunicaciones la reactivación de este proyecto", afirmó la funcionaria.

La ministra Norma Zea aseguró que el proyecto es una prioridad para su administración. (Foto: AGN / Soy502)

La titular del CIV aseguró que ya están "encaminados a que esto se pueda hacer en corto tiempo" es decir "reactivar los trabajos".

La obra ha permanecido estancada pese a que es considerada una de las principales soluciones para atender la creciente congestión vehicular en uno de los accesos más importantes de la capital.

Proyecto estratégico

De acuerdo con información presentada por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), el proyecto del Puente Belice II contempla la construcción de un nuevo puente paralelo al actual Puente Belice.

La obra estará acompañada de una serie de trabajos de aproximación vial destinadas a mejorar la conexión entre distintos sectores de la ciudad y las rutas que convergen en ese corredor.

La infraestructura fue diseñada para incrementar significativamente la capacidad de tránsito en una de las principales arterias de comunicación del país.

Entre sus características destaca la construcción de un puente de dos niveles: el superior contará con cinco carriles para circulación vehicular, mientras que el inferior incluirá dos carriles exclusivos para transporte colectivo.

El proyecto ayudaría a reducir los tiempos de traslado para miles de personas en la capital. (Foto: Archivo / Soy502)

Según Fundesa, el proyecto busca descongestionar el actual Puente Belice, considerado uno de los puntos con mayor saturación vehicular del área metropolitana.

Asimismo, se busca reducir los tiempos de traslado para miles de usuario, mejorar la conectividad entre el norte y el sur de la ciudad y promover el uso del transporte público masivo mediante infraestructura dedicada.

La entidad también señala que la obra podría generar beneficios significativos para la movilidad urbana, al facilitar el desplazamiento diario de cientos de miles de personas y reducir los costos asociados a los congestionamientos vehiculares.

Además, se prevé que contribuya a fortalecer la competitividad económica de la capital y del país, al agilizar el transporte de personas y mercancías.