¡Desplome del puente Mocá! El plan del CIV para reactivar el paso en la CA-Occidente

El colapso del puente Mocá, en Suchitepéquez, se suma a la infraestructura vial dañada. Según el CIV, para 2026 no habrá carreteras nuevas, solo mantenimiento.

Debido al colapso del puente Mocá, ubicado en el kilómetro 132 de la ruta CA-2 occidente Chicacao, Suchitepéquez, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) instalará un puente provisional y preparará el plan de demolición de la infraestructura dañada.

La información fue confirmada por el titular del CIV, Miguel Ángel Díaz Bobadilla, quien confirmó que la noche del 9 de octubre el puente se desplazó e indicó que esto es a consecuencia del daño que sufrió la estructura en meses anteriores.

"Ayer fue su colapso total, pero esto obedece a que el 24 de junio un tráiler impactó sobre el puente debilitándolo, sacándolo de sus bases. Se estudiaba la manera de estabilizar el puente, pero era ya imposible", explicó el funcionario.

El colapso del puente complica el tránsito en el lugar. (Foto: CIV / Soy502)

Díaz Bobadilla afirmó que giró instrucciones para que el puente colapsado sea removido en el mediano plazo y se instale "lo más pronto posible" un puente Bailey para que pueda continuar el tránsito de vehículos.

"En este momento la viabilidad la tenemos abierta sobre el puente que está a la par del puente Mocá. Tenemos un carril reversible y así mismo tenemos un paso alterno que no permite que se detenga el tránsito por el sector", afirmó el ministro.

Carlos Steiger, analista de logística de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), confirmo que el puente Mocá está inhabilitado desde agosto y que desde esa fecha se utiliza el puente que está al costado.

"Lo que sí hay que tomar en cuenta es que eventualmente se puede generar un desgaste más inmediato de la estructura del puente que actualmente se encuentra disponible. Adicional, se genera un cuello de botella en esa ruta al contar con una sola estructura", indicó el analista.

Sin plazo definido

El CIV informó que la inspección técnica del colapso del puente Mocá ya se llevó a cabo y se determinó que es viable la instalación de un puente Bayley de 60 metros de longitud que estará en funcionamiento mientras se construye una nueva estructura.

El Ministerio precisó que "para la instalación del puente Bayley, se deberán realizar trabajos previos como la construcción de bases, la instalación de protección y el relleno necesario para asegurar la estabilidad de la nueva estructura".

El CIV deberá preparar la instalación de un puente provisional. (Foto: CIV / Soy502)

Agregó que ya se tiene prevista una visita técnica de la empresa encargada de la demolición del puente colapsado, el primer paso para liberar el área y preparar el terreno.

Se consultó cuándo comenzarían los trabajos para la instalación del puente Bayley en el lugar, pero no respondieron a la consulta.

Contradicciones

Durante una citación llevada a cabo el pasado 8 de octubre entre autoridades del CIV y la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República resaltó que entre las metas planteadas por el Ministerio en materia de infraestructura, no figura la construcción de carreteras nuevas.

Sin embargo, el proyecto de presupuesto 2026 contradice esa versión, ya que sí hay presupuesto para proyectos nuevos. El documento señala que hay Q543.3 millones para construir carreteras primarias, puentes y distribuidores de tránsito.

Asimismo, hay Q244.5 millones para la construcción de carreteras secundarias y puentes y otros Q 274.1 millones para el mejoramiento, construcción de caminos y puentes en caminos rurales.

Esto cobraría vigencia si el Congreso llegase a aprobar el proyecto de gastos para el próximo año.