El cobrador de préstamos que fue asesinado frente a su vivienda

La víctima intentó escapar de los criminales, pero fue alcanzado por las balas.
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La celebración por el Día de la Madre terminó en tragedia luego de hombres armados asesinaran a un cobrador de préstamos rápidos, quien tenía planes de salir a festejar con su esposa.
La víctima mortal fue identificada como Esvin Eduardo López Chuní, de 31 años.
El ataque armado ocurrió en la 5a. calle de la colonia el Paraíso 1, zona 2 de Santa Lucía Cotzumlagua, Escuintla.
Según el relato de testigos, el cobrador estaba sentado frente a su residencia cuando dos hombres a bordo de una motocicleta de color azul, le dispararon sin mediar palabra.
López corrió tratando de protegerse, pero cayó abatido por los disparos.
Bomberos Voluntarios de la 18 Compañía confirmaron que la víctima sufrió tres heridas de bala, en la región de las costillas y la parte baja de la espalda.
Los responsables huyeron del lugar con rumbo desconocido.