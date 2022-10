"La cocina de Mimi" comparte el sabor de Guatemala en Tik Tok

Mimi comparte sus conocimientos de cocina tradicional guatemalteca desde su hogar, su riquísima sabiduría culinaria se hizo viral en Tik Tok.

La quetzalteca decidió repartir lo que sabe de Guatemala para que las recetas no se pierdan, de manera simple y divertida.

"Bienvenidos a mi cocina que es el corazón de mi hogar", es el saludo con el que recibe a los internautas.

Acerca de cómo inició su inspiración para cocinar, la especialista contó a Soy502:

"¡Desde niña me recuerdo cocinando!, mi mamá me exigía mucho y una vez que me explicaba ya no lo repetía, luego me mandaba hacer las compras, me indicaba cómo hacerlas y así aprendí a desenvolverme a muy corta edad, así amé cocinar, para mi era un reto y a la vez una gran experiencia".

Como en muchos hogares guatemaltecos, el 2020 se convirtió en un gran reto donde se alejó de muchos seres queridos y fueron las redes sociales las que acercaron a Mimi con su público.

"Durante la pandemia, como mi familia y amigos no podían venir, me llamaban y me decían: 'Mimi compártame la receta de tal comida' y sí se las enviaba pero a veces era complicado llevar el hilo, un día mi hija me dijo: 'grábeme un video porque no sé cómo queda la consistencia de la masa para panqueques y así inició todo".

"Luego grabé un video de minuelos (buñuelos) para mi hija y me quedó la espinita en el corazón de compartir mis recetas, así fue que el 29 de abril del 2021 se subió el primer video en YouTube, luego en Facebook y el 28 de de junio de este año (2022) aparecimos en Tik Tok", concluyó.

Mimi transmite sin secretos todo lo que sabe con su toque único, además de mucha pasión y amor.

Junto a ella cada plato luce muy sencillo de preparar y delicioso, desde chilaquiles guatemaltecos, pacayas envueltas, tamalitos de calabaza de Quetzaltenango, jocón, atol quebrantado, quichón, paches e incluso tamales 7 camisas o tayuyos. Los sabores más representativos locales, son parte de su recetario virtual.

@lacocinademimi #quetzaltenango #guatemala #cocina #xela #calabaza ♬ sonido original - lacocinademimi

Mimi también sorprende a sus seguidores de Tik Tok al hacer en vivos de manera repentina, su interacción logra muchos likes e incluso recibe saludos de varios países y de guatemaltecos residentes en el extranjero.

La chef no está sola, a veces comparte con su esposo, sus hijos y la abuelita. Muchos la buscan en Tik Tok por la sencillez y rapidez de su contenido.

Si deseas seguir "La Cocina de Mimi" y aprender recetas tradicionales de Guatemala, puedes buscarla en Tik Tok, Facebook y Youtube.

@lacocinademimi #quetzaltenango #guatemala #cocina #xela #lambada ♬ sonido original - lacocinademimi

@lacocinademimi ##quetzaltenango #guatemala #cocina #xela #atoldeelote ♬ sonido original - lacocinademimi