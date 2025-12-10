A menos de un mes de finalizar 2025 ejecución presupuestaria de Codedes es de 51.2%

-

Diputados cuestionan millonaria asignación a los Consejos Departamentales de Desarrollo.

OTRAS NOTAS: Congreso toma como sancionada la ley que favorece a los Codedes

Los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) solo han ejecutado el 51.2 % de los Q12,246.7 millones de presupuesto vigente que tienen asignado para este año y las autoridades confirmaron que la proyección es llegar a un 61 % de ejecución.

Esta situación es criticada por diputados del Congreso de la República quienes señalan que las instituciones encargadas son ineficientes para ejecutar las obras, lo que pone en duda el desempeño del próximo año que además de lo ya asignado por el Legislativo, arrastrará lo no ejecutado este 2025.

Datos del tablero de desembolsos de los Codedes, señalan que hasta el 9 de diciembre se han ejecutado Q 6,270.4 millones lo que significa que aún quedan por ejecutar Q 5,976.3 millones.

Funcionarios del Ejecutivo acudieron a una citación en el Congreso para hablar sobre la ejecución presupuestaria de los Codedes. (Foto: VOS / SOy502)

Víctor Hugo Godoy, subdirector de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, recordó que los responsables de llevar a cabo la ejecución de los proyectos son las unidades ejecutoras.

Agregó que esperan que el próximo viernes ingrese la información de estas unidades ejecutaras sobre el avance que se logró en noviembre y partir de eso se hará el cálculo para la cuota financiera de este mes.

LEA MÁS: Finanzas habilita tablero digital para fiscalizar a los Consejos de Desarrollo

El secretario añadió que con esa proyección se tiene estimado que se llegar a un 61% o 62% de ejecución presupuestaria en los proyectos de los Codedes.

Ante este escenario el diputado José Chic, del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), cuestionó la razón por la cual se asignaron más fondos a los Codedes el próximo año y destacó que es evidente que no podrán ejecutar todo el dinero acumulado que podría ser superior a Q15,000 millones.