Tragedia en India: atracción mecánica colapsa en plena feria (video)

El columpio se desplomó causando terror en el lugar.

La Surajkund International Crafts Mela es un evento masivo que se realiza anualmente en Faridabad, estado de Haryana, India.

En este evento, se instalan amenidades y juegos mecánicos, dado que es una de las ferias culturales más importantes de la India. Sin embargo, en esta edición, se registró un accidente.

Todo inició cuando al menos 15 personas disfrutaban de un columpio mecánico que, por fallas mecánicas, se desplomó sobre el suelo, causando heridas de gravedad a 13 personas.

Mira aquí:

| El colapso de una atracción mecánica, descrita como un columpio gigante tipo “Tsunami”, en una feria de Faridabad, India, provocó la muerte de dos personas, entre ellas un inspector de policía, y dejó al menos a 13 personas heridas. pic.twitter.com/PYsxORtq3f — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 7, 2026

El Jefe de Gobierno, Nayab Singh Saini se pronunció a través de su cuenta en X, tras la lamentable tragedia, afirmando que brindarán la asistencia correspondiente para los afectados.

"Expreso mi más sentido pésame a las familias de quienes perdieron la vida en este accidente". Se han emitido las directrices necesarias a las autoridades competentes para el tratamiento inmediato y adecuado de los heridos", dijo.

(Foto: X)

Con información de New Delhi Television.