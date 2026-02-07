Esposa de apóstol Santiago Zúñiga revela cómo se enteró de su detención

-

"Él nunca ha sido cristiano", dijo la esposa del "apóstol" Santiago Zúñiga durante un entrevista realizada por un medio local.

María Morales, esposa del hondureño "apóstol" Santiago Zúñiga, rompió el silencio luego que él fuera capturado en El Salvador junto a una mujer, señalados del delito de tráfico de personas por intentar ingresar ilegalmente a un menor de edad a ese país.

Morales indicó que la otra persona detenida y que fue identificada como Lidia Sarahay Maldonado Matute, es la amante del polémico "apóstol" Santiago, en una entrevista realizada por el medio local LTV Linda Televisión de Tocoa.

"Tiene que enfrentar a la justicia", mencionó Morales luego de que se le consultara por el delito que se le acusa a su esposo, de quien desconocía que andaba en ese país.

Además, la esposa de Zúñiga indicó que tienen 30 años de casado en donde tuvieron siete hijos, pero que él desde hace siete años anda con Maldonado como amante.

"Mi vida ha sido un desastre, ha sido un hombre muy malo conmigo, nunca me supo valorar, él en redes sociales ha dicho que yo le he pagado mal y le sido fiel", dijo Morales durante la entrevista.

"Él nunca ha sido cristiano, pero se quiso denominar de esa manera y ha aprovechado para lucrar económicamente con la religión", agregó Morales.