Colapsa carretera provisional en la ruta Cito Zarco tras intensas lluvias

-

El colapso ha provocado caos vehicular debido a que transportistas y habitantes de las comunidades dependen de esta vía.

El tránsito quedó completamente interrumpido en la ruta Cito Zarco tras el colapso de un paso provisional, dejando sin paso la conexión entre Retalhuleu y Quetzaltenango.

Las lluvias intensas de las últimas horas ocasionaron que la estructura temporal instalada en el kilómetro 189 cediera, apenas horas después de haber sido habilitada como solución temporal.

La situación ha generado caos vehicular y complicaciones inmediatas para transportistas y comunidades que dependen de esta vía.

Autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) confirmaron que actualmente no existe circulación en el tramo afectado y que equipos ya trabajan en el área para restablecer el paso.

El colapso de la ruta provisional de Cito Zarco ha afectado a comunitarios y transportistas. (Foto: Ángel Revolorio/Colaborador)

Rutas alternas

Para movilizarse mientras se libera el tramo, el CIV sugiere usar tramos alternos: "Se recomienda que el transporte liviano tome la ruta que lo lleva de El Nuevo Palmar hacia San Francisco Zapotitlán", detalla el comunicado.

Para el transporte de carga se recomienda utilizar la carretera que conduce de San Juan Ostuncalco a San Martín Sacatepéquez, luego llegar a Colomba, al cruce Las Victorias, Santa Cruz Muluá, Mazatenango y San Antonio Suchitepéquez.