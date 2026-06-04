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Así anunciaron el fallecimiento de Arnulfo Agustín Guzmán, director de Radio Sonora

  • Por Reychel Méndez
04 de junio de 2026, 09:26
El periodista habría fallecido debido a una enfermedad, según indicó uno de sus compañeros en una transmisión radial.&nbsp;(Foto: Redes Sociales)

El periodista habría fallecido debido a una enfermedad, según indicó uno de sus compañeros en una transmisión radial. (Foto: Redes Sociales)

El fallecimiento del reconocido periodista y director de Radio Sonora sucedió durante la madrugada de este jueves. 

OTRAS NOTICIAS: Las reacciones tras el deceso del periodista Arnunlfo Agustín Guzmán

Durante la primera emisión del programa "Maderas que cantan" de Radio Sonora, se dio a conocer sobre el fallecimiento de Arnulfo Agustín Guzmán, quien era director general de dicha cadena radiofónica por más de dos décadas.

Un video compartido por el medio, muestra el momento exacto en el que uno de sus presentadores anuncia el fallecimiento del periodista.

En la grabación indica que Guzmán habría perdido la vida debido a una enfermedad, que padecía.

Además, presenta sus condolencias a familiares y amigos, mencionando que dos días antes de su partida había estado en las instalaciones trabajando de forma habitual.

Por aparte, se dio a conocer que su cuerpo será velado en Capillas Señoriales de la zona 9 a partir de las 14:00 horas.

@sonoraguatemala969

➕️ Así iniciamos la jornada de este jueves 04 de junio de 2026.

♬ sonido original - Sonora969

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