Así anunciaron el fallecimiento de Arnulfo Agustín Guzmán, director de Radio Sonora

El fallecimiento del reconocido periodista y director de Radio Sonora sucedió durante la madrugada de este jueves.
OTRAS NOTICIAS: Las reacciones tras el deceso del periodista Arnunlfo Agustín Guzmán
Durante la primera emisión del programa "Maderas que cantan" de Radio Sonora, se dio a conocer sobre el fallecimiento de Arnulfo Agustín Guzmán, quien era director general de dicha cadena radiofónica por más de dos décadas.
Un video compartido por el medio, muestra el momento exacto en el que uno de sus presentadores anuncia el fallecimiento del periodista.
En la grabación indica que Guzmán habría perdido la vida debido a una enfermedad, que padecía.
Además, presenta sus condolencias a familiares y amigos, mencionando que dos días antes de su partida había estado en las instalaciones trabajando de forma habitual.
Por aparte, se dio a conocer que su cuerpo será velado en Capillas Señoriales de la zona 9 a partir de las 14:00 horas.