¿Quieres aplicar a una beca de High School? Esta puede ser tu oportunidad

El Colegio Americano de Guatemala impartirá una serie de charlas para dar a conocer cómo optar al programa de becas "Young Scholars Academy".

El centro educativo que impulsa la educación bilingüe y multicultural dará a conocer qué requisitos se requieren y cómo se puede optar a una oportunidad de estudios completa para estudiantes de nivel medio que deseen ingresar a High School, bajo la metodología educativa estadounidense.

(Foto: American School of Guatemala)

El programa de becas "Young Scholars Academy (YSA)" está dirigido a estudiantes brillantes de básicos que no cuenten con apoyo financiero para cubrir su educación de diversificado.

La institución seleccionará a 15 estudiantes en cada clase de secundaria de 9no a 12vo grado, para integrarse al rigor del programa académico que incluye acceso a profesores líderes a nivel internacional, la cobertura total o parcial del valor de la mensualidad y materiales de estudio (dependiendo del estudio socioeconómico familiar).

La finalización con éxito del programa YSA brinda como beneficio poder optar a becas en las mejores universidades estadounidenses y de otros países, así como oportunidades sociales, deportivas y de liderazgo.

Los egresados del Americano obtienen una doble titulación: el Bachillerato en Ciencias y Letras, otorgado por el Ministerio de Educación de Guatemala y High School, avalado por New England Association of Schools and Colleges NEASC.



Para inscribirse a las charlas que se realizarán de manera virtual puedes ingresar aquí.

Las fechas en las que se llevarán a cabo las reuniones informativas son:



• 13 de octubre: reunión informativa virtual 7am.



• 15 de octubre: reunión informativa virtual 8 am.

Las becas YSA iniciaron en el año 1958 y de ella han salido más de 800 profesionales que han sobresalido en carreras científicas y humanistas a nivel internacional.