Colegio vuelve a habilitar el paso peatonal tras derrumbe en el km. 24

Luego de recibir la orden de cerrar el paso, el establecimiento vuelve a habilitarlo.

Tras el derrumbe ocurrido la madruga del lunes en el kilómetro 24 de carretera a El Salvador, el centro educativo Bilingüe Vista Hermosa habilitó el paso peatonal para brindar un cruce seguro.

Sin embargo, este martes, el establecimiento informó, a través de un comunicado, que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) les ha ordenado cerrar el paso por motivos de seguridad.

El colegio afirmó que de igual manera estaría atentos a las instrucciones de las autoridades, esperando poder seguir apoyando a los guatemaltecos que deseen utilizar las instalaciones.

Sin embargo, a esta hora de la tarde de lunes, muchas personas están haciendo cola para poder cruzar el establecimiento.

Por ello, el colegio está permitiendo que pasen las personas en grupos de 10, acompañados del personal de Conred.

Personas en fila para ingresar al colegio que permitía pasar por su encaminamiento y no por el deslizamiento, antes del cierre del paso anunciado por Conred.



Vuelve a abrir el paso

Esta tarde de martes, el establecimiento confirmó que ha vuelto a abrir sus puertas para permitir el paso peatonal, pero esta vez con el apoyo del Ejército de Guatemala.

Así lo anunciaron:

Cierre total en el área

Al medio día de este martes 7 de octubre, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales informó sobre el cierre total del sector afectado.

La medida fue adoptada por Conred debido a nuevos desprendimientos de tierra registrados en el área.