Colisión entre camión y microbús deja varios heridos en la ruta Interamericana

Tres de las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas.
OTRAS NOTICIAS: Triple colisión de transportes pesados deja dos heridos en autopista Palín-Escuintla
Un hecho de tránsito se registró la tarde de este martes 20 de enero en el kilómetro 136 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Los Encuentros, Sololá.
Por motivos que aún se desconocen, un camión colisionó en la parte trasera de un microbús, provocando que varias personas resultaran heridas.
Las víctimas fueron estabilizadas por los Bomberos Voluntarios, quienes posteriormente trasladaron a tres de ellas al Hospital Nacional de Sololá.
Heridos
Las personas que requirieron ser llevadas al centro asistencial fueron identificadas de la siguiente manera:
- Sonia Vidalia Pop, de 41 años, originaria de Aldea El Tablón, Sololá.
- Herlinda Charar Xum, de 64, de Santa Lucía Utatlán.
- Bartolomé Ixcol Charar, de 42, de Santa Lucía Utatlán.