Triple colisión de transportes pesados deja dos heridos en autopista Palín-Escuintla

-

Dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a dos centros asistenciales.

Un triple accidente de tránsito se registró la tarde de este martes 20 de enero en el kilómetro 45 de la ruta al Pacífico, sobre la autopista Palín-Escuintla.

En la múltiple colisión se vieron involucrados tres vehículos de transporte pesado, los cuales han provocado que de momento se tenga parcialmente obstruido el paso hacia el sur del territorio guatemalteco.

Por motivos que se desconocen los vehículos colisionaron entre sí. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Bomberos Voluntarios fueron alertados de esta emergencia y al arribar al lugar encontraron a dos personas atrapadas entre los hierros retorcidos de la cabina de uno de los vehículos.

Un cabezal también estuvo involucrado en el percance vial. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Las víctimas fueron rescatadas con equipo de extricación eléctrico y maniobras mecánicas con un camión, posteriormente se estabilizaron para ser trasladadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y al Hospital de Escuintla, según informaron los socorristas.

Dos tripulantes habían quedado atrapados en la cabina del camión. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Los heridos fueron identificados de la siguiente manera: Juan Raúl Betancourt, de 47 años, y Henry Anacleto García García, de 22.

Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales. (Foto: Bomberos Voluntarios)

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) se atiende el hecho de tránsito y regula la circulación vehicular.