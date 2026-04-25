Múltiple accidente complica el paso vehicular en zona 9 (video)

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) habilitó una ruta alterna hacia el nororiente tras el accidente que ha complicado la circulación vial.
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Un conductor de tráiler colisionó contra un picop causando que fuera impulsado hacia otros dos vehículos que circulaban sobre la calzada Atanasio Tzul, en la 2a. calle de la zona 9, en perímetro del mercado "La Terminal".
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La PMT informa que los cuatro conductores resultaron afectados y varados sobre la ruta.
Esto ha afectado la circulación de quienes se dirigen hacia el nororiente.
Autoridades solicitan a los conductores circular con precaución y respetar las señales de tránsito.