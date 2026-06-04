Tormentas locales provocarán lluvias, viento y granizo este viernes

Toma tus precauciones ya que las lluvias pueden generar inundaciones y crecida de ríos.
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Para el amanecer de este viernes 5 de junio habrá lloviznas en gran parte del territorio nacional.
Durante la mañana se espera nubosidad dispersa y un ambiente cálido.
Sin embargo, por la tarde se prevén lluvias y actividad eléctrica en gran parte del país. En Petén se podrían presentar lluvias más aisladas.
Los mayores acumulados de lluvia se esperan para el Occidente, la Bocacosta y parte del Oriente y Centro.
Las tormentas locales pueden generar lluvias fuertes, viento acelerado y caída de granizo.