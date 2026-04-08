Graban a microbús cuando impacta contra un vehículo (video)

El microbús impactó a un vehículo que se encontraba detenido frente a una tienda.
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Durante la noche del miércoles 8 de abril, dos vehículos fueron protagonistas de un percance vial luego que un microbús colisionara en la parte trasera de un picop en una carretera de Soloma, Huehuetenango.
El hecho quedó grabado por una cámara de vigilancia, la cual evidenció que el transporte colectivo se dirigía a alta velocidad por la carretera, no calcula bien su espacio y termina chocando contra un picop que estaba estacionado.
Minutos más tarde se presentaron bomberos al lugar, donde atendieron a varias personas afectadas y también realizaron traslados a centros asistenciales.