Dos fallecen: Colisión entre microbús y picop deja más de 10 víctimas

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Algunas de las víctimas lograron ser identificadas, entre ellas se encuentran dos jóvenes.

Dos personas fallecidas y al menos 12 heridas es el saldo de un grave accidente de tránsito registrado en el kilómetro 210 de la carretera CA-2, a la altura de la Finca Miramar, en el municipio de Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango.

El trágico hecho vial ocurrió bajo una fuerte lluvia que azotaba la región. En el percance se vieron involucrados un microbús de pasajeros que se dirigía hacia la comunidad Agraria Santo Domingo y un picop, los cuales colisionaron de forma frontal.

Varias compañías de bomberos se desplegaron al lugar para brindar los primeros auxilios y rescatar a las víctimas entre los hierros retorcidos de ambos vehículos.

De momento se desconoce el motivo de la colisión frontal que acabó en tragedia. (Foto: Rudy López/Colaborador)

Bomberos Municipales Departamentales de Coatepeque trasladaron a cuatro personas a un centro asistencial. El socorrista Imer Ramírez identificó a tres de ellas: Diana Elizabeth Martínez Bail, de 21 años; Jonathan Gustavo Molina Hernández, de 19; Timoteo Vásquez, de 46; residente de Quetzaltenango, quien presentaba fracturas cerradas en ambos brazos.

Mientras que, Bomberos de las Delicias auxiliaron y trasladaron a otros seis pacientes que no han sido identificados.

Por otro lado, los Bomberos Voluntarios de Colomba realizaron el traslado de dos personas heridas más, sin identificar.

Bomberos de Génova se sumaron a las tareas de rescate y estabilización de víctimas en la escena.

EmergenciaCBMD | ACCIDENTE DE TRÁNSITO COLECTIVO



Kilómetro 208 de la Ruta al Pacífico jurisdicción de Finca Miramar, se reporta la colisión de un microbús de transporte colectivo y un vehículo particular.



Elementos de @ASONBOMDGT de las estaciones de Las Delicias,… pic.twitter.com/OqmQvLuesj — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) June 21, 2026

Víctimas mortales

El fuerte impacto cobró la vida de dos personas. Imer Ramírez confirmó que una de estas víctimas había sido trasladada al Hospital de Coatepeque, pero minutos después falleció y no pudo ser documentado, debido a la falta de pertenencias.

Esta víctima mortal vestía pantalón de lona negro, playera tricolor, calcetines negros, tenis negros y cinturón negro; murió a causa de un politraumatismo generalizado.

La segunda víctima mortal viajaba como copiloto en el picop y tampoco pudo ser identificada, aunque se presume que es originaria de Quetzaltenango.

Las autoridades de tránsito recomiendan a los automovilistas extremar las medidas de precaución, moderar la velocidad y revisar el estado de sus vehículos, ya que las lluvias de la temporada vuelven el asfalto altamente resbaladizo.