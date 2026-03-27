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Automóvil empotrado y combustible derramado afectan el tránsito en ruta al Pacífico

  • Por Geber Osorio
27 de marzo de 2026, 10:23
Un automóvil terminó empotrado tras sufrir una colisión. (Foto: Dalia Santos)

Un automóvil terminó empotrado tras sufrir una colisión. (Foto: Dalia Santos)

El percance vial ha provocado congestionamiento en el sector.

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Una colisión vehicular afecta el tránsito en el kilómetro 16.5 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Villa Nueva.

En ese lugar, un automóvil terminó empotrado y semi volcado a un costado de la carretera, según se observa en las imágenes compartidas.

(Foto: Dalia Santos)
(Foto: Dalia Santos)

Además, se reporta que hay combustible derramado en ese mismo sector y ya se ha coordina para retirar a los vehículos involucrados, según informó Dalia Santos, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva.

De momento no se reportan personas heridas, pero la circulación vial en el sector se ha visto afectada en dirección a la ciudad capital.

(Foto: Dalia Santos)
(Foto: Dalia Santos)

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