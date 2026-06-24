¡Colisionan de frente! Percance de motocicletas en Muxbal queda grabado

Tras el impacto ambos conductores terminan sobre la cinta asfáltica
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Un video compartido en redes sociales, permite observar cómo sucedió un percance vial que involucró a dos motoristas en Muxbal.
La información del video indica que el hecho se registró el pasado 23 de junio en la tarde.
En las imágenes se observa que la fila de vehículos avanzaba en dirección ascendente dentro de un carril.
Por varios metros, un motorista condujo contra la vía a gran velocidad, mientras, el motorista que se dirigía en su carril intenta esquivarlo a última hora pero terminan impactando de frente.
Tras el impacto ambos conductores terminan sobre la cinta asfáltica e impidiendo momentáneamente el paso en esa vía.
Algunos vehículos se pararon durante unos segundos mientras que los motoristas permanecían en el suelo.
Mira el video: