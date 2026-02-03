Colombia y Venezuela representan a latinos en el Super Bowl

-

En la cuenta atrás de su inédita participación en el Super Bowl, Christian González y Andy Borregales expresaron su ilusión de representar no solo sus raíces colombiana y venezolana, sino a toda América Latina en la gran cita del deporte estadounidense.

El próximo domingo la región no vibrará solo con la actuación de Bad Bunny en el entretiempo de la final de la NFL, también estará más presente que nunca sobre el emparrillado.

Los jóvenes González y Borregales han tenido roles importantes en la resurrección de los emblemáticos New England Patriots, la gran dinastía de este siglo en la liga de football americano (NFL).

En Santa Clara (California), los Patriotas pugnarán el domingo ante los Seattle Seahawks por su primer título desde la marcha del legendario Tom Brady.

A días de convertirse en el primer venezolano en un Super Bowl, un sonriente Borregales mostró su orgullo por poder abrir camino a otros niños de una región con poca tradición todavía de football americano.

"Me siento excelente. Para mí estar aquí lo es todo, y no solamente por mi país, sino por toda Latinoamérica. Ser esa persona que los niños chiquitos pueden mirar y admirar es una sensación que nunca vas a poder imaginar", dijo ante los medios en California.

De los cuatro venezolanos en competir en la NFL, Borregales es el que ha llegado más lejos, a un solo escalón del trofeo Vince Lombardi.

En su presentación con los Patriotas en 2023, el cafetero lució los colores de sus raíces latinas. (Foto: NFL)

Cafetero

En el renacimiento de los Patriots, una franquicia que llevaba tres años fuera de playoffs, tuvo un rol clave otra figura de origen latino, Christian González.

El esquinero, también de 23 años, nació en Carrollton (Texas) de padre colombiano y madre texana, parte de una familia de deportistas. Sus tres hermanas han representado a Colombia en distintas pruebas de atletismo.

En la noche del Draft de 2023, González ya atrajo los reflectores sobre el escenario cuando abrió de par en par su chaqueta blanca para mostrar los colores de Colombia impresos en su interior.

"Estoy feliz de representar a Colombia y a los latinos en general", afirmó Christian.