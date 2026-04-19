La gente y las mascotas dieron el toque a la carrera Nuestro Reto por la Vida

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Como ya es costumbre en las carreras, el público que asistió a Nuestro Reto por la Vida dejó grandes postales para el recuerdo, entre banderas, curiosos acompañantes y hasta uno que otro disfraz, la fiesta la pusieron los miles de guatemaltecos que participaron.

MÁS DE LA CARRERA: La carrera Nuestro Reto por la vida fue una fiesta para miles de guatemaltecos

A pesar de que la lluvia fue protagonista inesperada, esto no mermó para nada el buen ambiente y los aficionados al deporte disfrutaron de una carrera distinta, con un recorrido especial en el Circuito de Museos y cercanías del Zoológico La Aurora y el Aeropuerto La Aurora.

Desde chicos que acompañaron a algunos adultos en su hobby, pasando por una pareja que llevó a su bebé en carruaje (con una sombrilla para cubrirlo de la lluvia), hasta un padre e hijo vestidos de quetzales, el color que dejó esta carrera fue sin igual.

Además, los icónicos edificios de los museos y el mural del paso a desnivel cercano al Zoo, también le dieron un toque distinto de lo que todos están acostumbrados, sin duda alguna, una manera diferente de vivir y la afición tampoco decepcionó.