Gasolinas y diésel mantienen precios altos pese a leves bajas registradas

-

El reporte oficial precisa que los combustibles bajaron entre Q 0.45 y Q 0.47 en los últimos cinco días.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) reportó nuevas variaciones a la baja en los precios de los combustibles en el área metropolitana durante la última semana.

El reporte oficial más reciente evidencia que en los últimos cinco días el precio de los combustibles bajó entre Q 0.45 y Q 0.47, lo que se traduce en un leve comportamiento a la baja.

De acuerdo con el monitoreo bajo modalidad de autoservicio, el 6 de abril de 2026 la gasolina superior se ubicaba en Q 40.48 por galón, la gasolina regular en Q 39.48 y el diésel en Q 43.69, marcando uno de los niveles más altos registrados en el año.

Para el 9 de abril, los precios mostraron una leve reducción, con la gasolina superior en Q 40.44, la gasolina regular en Q 39.44 y el diésel en Q 43.65, lo que reflejaba una estabilización tras semanas de incrementos continuos.

Precios de los combustibles de Carlos Manoel Alvarez Morales

En el más reciente reporte, emitido el 13 de abril, se confirma una nueva y leve variación a la baja tanto en las gasolinas como en el diésel.

La gasolina superior descendió a Q 39.97 por galón, la gasolina regular a Q 38.99, mientras que el diésel también presentó una leve reducción, ubicándose en Q 43.19 por galón.

En términos comparativos, entre el 09 y 13 de abril, es decir los últimos informes presentados por el MEM, la gasolina superior bajó Q 0.47 por galón, la gasolina regular Q 0.45 y el diésel Q 0.46.

Ahora bien, si la comparación se hace desde el pasado el 6 de abril, fecha en que comenzó a bajar el combustible, con el 13 de abril, la gasolina superior disminuyó Q 0.51 por galón, la gasolina regular Q 0.49, y el diésel Q 0.50, lo que evidencia un ajuste moderado a la baja en la primera quincena de abril.

A pesar de estas últimas reducciones, los niveles de precios continúan siendo elevados, especialmente en el caso del diésel, que se mantiene por encima de los Q43 por galón, consolidándose como el combustible con mayor precio en el mercado.

El comportamiento refleja que, aunque en los últimos días se han observado leves bajas, los combustibles han experimentado incrementos sostenidos desde inicios de 2026.

La tendencia alcista se intensificó a partir de febrero y marzo últimos y fue influenciada por factores internacionales como el conflicto en Medio Oriente.