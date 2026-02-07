Cinco aspirantes a magistrados del TSE presentan descargos el primer día de recepción

-

Un total de cinco aspirantes presentó las pruebas de descargo planteadas por inconformidades de la Comisión de Postulación de magistrados del TSE.

OTRAS NOTICIAS: CSU registra 14 expedientes recibidos para ocupar magistratura ante la CC

Al cierre del primer día de recepción, la Comisión de Postulación para la elaboración de la nómina de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) recibió las pruebas de descargo de cinco de los 38 aspirantes señalados.

Los aspirantes que presentaron el descargo respectivo fueron José Alberto Godínez Rodríguez, Rafael Morales Solares, Carlos Amir Tucux Quemé y Emerson Leao Gabriel García Morales.

Avances del proceso



Finaliza el primer día de recepción de pruebas de descargo. Hoy se presentaron 5 de los 38 aspirantes señalados:



- José Alberto Godínez Rodríguez.

- ⁠Rafael Morales Solares.

- ⁠Carlos Amir Tucux Quemé.

- ⁠Emerson Leao Gabriel García Morales.

-… pic.twitter.com/7ISJdo9BpO — Foro Guatemala (@foro_gt) February 6, 2026

Los restantes 33 candidatos tendrán hasta el próximo martes 10 de febrero para presentar su defensa a las objeciones en su contra.

Entre los restantes 28 postulantes señalados pendientes de presentar su defensa, sobresalen: José Alejandro Córdova, actual Procurador de Derechos Humanos (PDH), Sergio Amadeo Pineda Castañeda, Evert Obdulio Barrientos Padilla, José Luis de Jesús Samayoa Palacios, Elva Esther Vélasquez Sagastume, Benicia Contreras Calderón, Carlos Humberto Rivera Carrillo, estos últimos exmagistrados de la CSJ.

Avances del proceso



Rafael Morales Solares y Carlos Amir Tucux Quemé se presentaron a entregar sus pruebas de descargo.#ComisiónTSE2026#ObservandoconelFG#PostuladoraTSE2026 pic.twitter.com/KelELhDvht — Foro Guatemala (@foro_gt) February 6, 2026

También los actuales magistrados titulares del TSE, Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños e Irma Elizabeth Palencia Orellana, así como los suplentes Noé Ventura Loyo y Marlon Josue Barahona Catalán.

Avances del proceso



Emerson Leao Gabriel García Morales y Wilber Estuardo Castellanos Venegas se presentaron a entregar sus pruebas de descargo. Con ellos suman 5 de 38 aspirantes que han acudido al Salón Mayor de Casa Larrazábal en lo que va de la jornada del primer día de… pic.twitter.com/1k7vK1HHBT — Foro Guatemala (@foro_gt) February 6, 2026

Señalamientos

Los 38 aspirantes sumaron 54 señalamientos, los cuales van desde incumplimiento en el ejercicio de sus funciones como servidores públicos, hasta conflicto de intereses por su participación activa en cuadros de dirección en partidos políticos.

Entre los aspirantes objetados sobresale el actual Procurador de Derechos Humanos, José Alejandro Córdova, quien fue denunciado por no garantizar la libertad de prensa en el país.

Otro de los postulantes tildados es el exmagistrado de Sala de Corte de Apelaciones, Wilber Estuardo Castellanos Venegas, quien es cuestionado por su función como integrante de la Comisión de Postulación para Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el 2014.

Avances del proceso



José Alberto Godínez Rodríguez se ha presentado a entregar sus pruebas de descargo. El aspirante recibió un (1) señalamiento, en el que se indica que no cumple con el requisito de reconocida honorabilidad.#ComisiónTSE2026#ObservandoconelFG… pic.twitter.com/YVDs6Zv5Aa — Foro Guatemala (@foro_gt) February 6, 2026

Pero el aspirante con más señalamientos es el actual Relator Titular contra la Tortura, Lesther Castellanos, quien suma tres objeciones en su contra, entre las que resalta su actuar en el proceso legal promovido contra la exfiscal del Ministerio Público (MP) Virginia Laparra.

A esta lista se añade el impedimento presentado contra el Secretario General del TSE, Mario Alexander Velásquez Pérez, a quien se le objeta el haber ordenado una diligencia administrativa que impidió la inscripción del binomio presidencial del partido político Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), Thelma Cabrera y Jordan Rodas, en el pasado proceso electoral del 2023.